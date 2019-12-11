Совфед просит кабмин ввести дополнительные меры господдержки льноводства в России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял обращение к правительству РФ о возрождении льноводства в России, в котором сенаторы просят ввести дополнительные меры господдержки этой отрасли.

"Совет Федерации Федерального собрания РФ выражает глубокую обеспокоенность ситуацией, связанной со сложным социально-экономическим положением субъектов РФ, расположенных на территории Нечерноземной зоны Российской Федерации, и считает необходимым уделить особое внимание развитию Нечерноземья. Одной из отраслей перспективной экономической специализации Нечерноземья могло бы стать льноводство, поскольку производство льна сосредоточено в основном в Нечерноземной зоне России", - говорится в обращении СФ.

В нем также отмечается, что "для развития льноводства в стране требуется применение комплексного подхода и установление дополнительных мер государственной поддержки". СФ просит кабмин "разработать и реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение развития Нечерноземной зоны РФ и возрождение льноводства".

В обращении говорится о том, что необходимо рассмотреть возможность разработки программы по комплексному развитию Нечерноземья, ускорить принятие программы поддержки производства изделий из льна, а также создание всероссийского центра подготовки и повышения квалификации кадров для предприятий отрасли. Также сенаторы считают необходимым провести анализ эффективности мер господдержки льняного комплекса РФ "в решении задач стимулирования производства, переработки льна и реализации готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках с подготовкой предложений по совершенствованию указанных мер".

Как говорится в обращении СФ, льняное волокно является для России одним из основных источников натурального волокнистого сырья, обладающего уникальными свойствами, что позволяет использовать его в легкой, пищевой, химической промышленности, производстве продукции оборонного значения и медицине. Сенаторы также обращают внимание, что понятие "Нечерноземная зона Российской Федерации" и перечень субъектов, территории которых входят в эту зону, не закреплены в нормативных правовых актах.

В документе отмечается, что отсутствие необходимой техники привело к тому, что в ряде нечерноземных субъектов России сельскохозяйственные товаропроизводители либо полностью отказались от производства и переработки льна, либо сократили их объемы до минимума. Серьезными проблемами также являются дефицит кадров и кризис в сфере подготовки специалистов. "Вместе с тем в настоящее время ежегодная потребность внутреннего рынка оценивается экспертами в 450 тыс. тонн льняного волокна, однако его валовый сбор не превышает 40 тыс. тонн. Восстановление и развитие масштабного производства льняного сырья положительно отразится на социально-экономическом положении субъектов РФ, расположенных на территории Нечерноземной зоны РФ, и придаст дополнительный импульс устойчивому развитию сельских территорий", - говорится в обращении СФ.