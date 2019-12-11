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Госдума одобрила в I чтении отмену банковских комиссий за перечисление курортного сбора

Документ разработан для снижения финансовой нагрузки на операторов сбора

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым при перечислении операторами курортного сбора денежных средств, поступивших от уплаты курортного сбора в бюджет субъекта РФ, комиссионное вознаграждение кредитными организациями не взимается. Документ инициирован правительством РФ.

При реализации закона о проведении эксперимента по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае регионами - участниками эксперимента обозначена проблема, связанная с возможностью увеличения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора в связи со взиманием кредитными организациями комиссионного вознаграждения при перечислении курортного сбора в бюджет субъекта РФ. Документ разработан для снижения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора в связи с перечислением платы за пользование курортной инфраструктурой в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент, говорится в пояснительной записке.

В июле 2017 года в РФ принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае. Введение туристского сбора предполагается, в том числе, при посещении культурных, рекреационных, исторических объектов.

По словам замглавы Минкавказа Олега Хацаева, на сегодняшний день общая сумма средств, собранная в ходе эксперимента по введению курортного сбора - 921,4 млн рублей. "По нашим оценкам, эксперимент проходит достаточно благополучно", - сказал он.

Депутат от фракции "Единая Россия" Владимир Синяговский подчеркнул, что законопроект позволит снизить налоговое бремя с домов отдыхов и с отдыхающих. "Смотрите, что сейчас происходит - при перечислении операторами курортного сбора кредитные организации устанавливают свой процент, естественно, это сказывается на ценообразовании путевки. Внесенный законопроект позволит кредитным организациям не взимать комиссионное вознаграждение, что скажется на стоимости путевки", - указал он.

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