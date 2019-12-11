{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бюджет Краснодарского края на 2020 год принят с дефицитом

Дефицит бюджета в следующем году составит 9,1 млрд рублей

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в среду в окончательном втором чтении приняли бюджет региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг. Дефицит бюджета в следующем году составит 9,1 млрд рублей.

Краевой бюджет на 2020 год предполагает общий объем доходов бюджета региона в 2020 году в размере 283 млрд рублей, расходов - 292,7 млрд рублей, дефицит - 9,1 млрд рублей. В 2021 году доходы должны составить 283,2 млрд рублей, расходы - 291,1 млрд рублей, дефицит - 7,9 млрд рублей. В 2022 году доходы прогнозируются на уровне 293,9 млрд рублей, расходы - 303,4 млрд рублей, дефицит - 9,5 млрд рублей.

С учетом согласованных поправок за счет федерального бюджета доходная и расходная часть регионального бюджета увеличится на 1 млрд 95 млн рублей в 2020 году, также запланировано плановое увеличение на 654 млн рублей в 2021 году и на 2 млрд 163 млн рублей в 2022 году.

Как уточнил ТАСС председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко, дефицит бюджета в окончательном чтении по сравнению с первой редакцией не изменится и составит 9,1 млрд рублей, потому что доходная и расходная часть увеличатся на одинаковую цифру.

Поправки по 2020 году предполагают распределение отдельных субсидий между муниципалитетами края. Дополнительные субсидии пойдут на строительство спортивных сооружений в муниципалитетах, строительство сельских школ, организацию отдыха детей в каникулярное время, а также на ремонт учреждений культуры и медицинские программы. Кроме того, на поддержку экономики Кубани будет выделено 612 млн рублей, 180 млн из которых направят на поддержку малого и среднего предпринимательства. На сферу ЖКХ дополнительно планируется выделить 230 млн рублей, они будут направлены в том числе на организацию и ремонт систем водоснабжения.

Бюджет на 2019 год был принят в декабре прошлого года. По данным краевого минфина, доходы в бюджете на 2019 год заложены на уровне 249,4 млрд рублей (по сравнению с изначально запланированными 218,9 млрд рублей), расходы составят 248,5 млрд рублей (218,3 млрд), а профицит достигнет около 1 млрд рублей.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Сбербанк не ожидает введения запрета для крупных компаний на создание экосистем
Зампред правления банка Лев Хасис заявил, что Сбербанк является законопослушной компанией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС