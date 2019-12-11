Бюджет Краснодарского края на 2020 год принят с дефицитом

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в среду в окончательном втором чтении приняли бюджет региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг. Дефицит бюджета в следующем году составит 9,1 млрд рублей.

Краевой бюджет на 2020 год предполагает общий объем доходов бюджета региона в 2020 году в размере 283 млрд рублей, расходов - 292,7 млрд рублей, дефицит - 9,1 млрд рублей. В 2021 году доходы должны составить 283,2 млрд рублей, расходы - 291,1 млрд рублей, дефицит - 7,9 млрд рублей. В 2022 году доходы прогнозируются на уровне 293,9 млрд рублей, расходы - 303,4 млрд рублей, дефицит - 9,5 млрд рублей.

С учетом согласованных поправок за счет федерального бюджета доходная и расходная часть регионального бюджета увеличится на 1 млрд 95 млн рублей в 2020 году, также запланировано плановое увеличение на 654 млн рублей в 2021 году и на 2 млрд 163 млн рублей в 2022 году.

Как уточнил ТАСС председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко, дефицит бюджета в окончательном чтении по сравнению с первой редакцией не изменится и составит 9,1 млрд рублей, потому что доходная и расходная часть увеличатся на одинаковую цифру.

Поправки по 2020 году предполагают распределение отдельных субсидий между муниципалитетами края. Дополнительные субсидии пойдут на строительство спортивных сооружений в муниципалитетах, строительство сельских школ, организацию отдыха детей в каникулярное время, а также на ремонт учреждений культуры и медицинские программы. Кроме того, на поддержку экономики Кубани будет выделено 612 млн рублей, 180 млн из которых направят на поддержку малого и среднего предпринимательства. На сферу ЖКХ дополнительно планируется выделить 230 млн рублей, они будут направлены в том числе на организацию и ремонт систем водоснабжения.

Бюджет на 2019 год был принят в декабре прошлого года. По данным краевого минфина, доходы в бюджете на 2019 год заложены на уровне 249,4 млрд рублей (по сравнению с изначально запланированными 218,9 млрд рублей), расходы составят 248,5 млрд рублей (218,3 млрд), а профицит достигнет около 1 млрд рублей.