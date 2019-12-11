Заявка "Силовых машин" на субсидии на НИОКР прошла на конкурс

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минпромторг не планирует вновь переносить конкурс на субсидии на НИОКР для разработки газовых турбин большой мощности, так как единственная заявка, поступившая от "Силовых машин", прошла на него, сообщил журналистам замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"Ничего не переносится, мы подведем итоги и опубликуем. На этой неделе. Там одна заявка. Да, она прошла. В этот раз прошла", - сказал Осьмаков.

Минпромторг решил повторно провести конкурс на субсидии на НИОКР на разработку турбины, так как единственная поданная на него заявка - от "Силовых машин" - содержала недостаточно сведений для проведения экспертным советом научно-технической экспертизы проекта. Сумма заявки компании - 5 млрд рублей.

Победитель должен будет реализовать комплексный проект по созданию производства газовых турбин в диапазоне 60-80 МВт и 150-180 МВт с КПД не менее 35%. Всего на поддержку создания российских газовых турбин в диапазонах 40-80 МВт и 150-190 МВт планируется направить 7 млрд рублей субсидий.