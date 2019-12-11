АТОР пока не прогнозирует снижения спроса у россиян на отдых в Турции из-за роста цен

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Рост цен на отдых в Турции в 2020 году, который может произойти в том числе из-за введения налога на проживание в турецких отелях, вряд ли повлияет на спрос россиян на туры в эту страну. Такое мнение озвучила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Турция в декабре ввела новый закон на проживание, плательщиками которого будут являться объекты размещения. Ставка налога на проживание составляет 1% до 31 декабря 2020 года и 2% - с 1 января 2021 года. Отельеры обязаны отнести налог к стоимости продаваемого номера. Эксперты ожидают, что новый налог может отразиться на стоимости проживания в отелях для туристов.

"Стоимость отдыха в Турции почти независимо от налога в любом случае в ближайшем сезоне должна была измениться. Объекты размещения планировали повысить цены, и, конечно, введение этого налога, особенно если он будет введен в отношении юридических лиц, это повлияет на цену в любом случае... Но вряд ли будет снижение спроса. Пока, во всяком случае, мы не видим к этому предпосылок", - сказала она.

Ломидзе напомнила, что в прошлом году некоторые турецкие отели объявили о повышении цен на 15-20% в 2019 году, а некоторые - на 30%, однако по итогам года Турция все равно стала самым популярным зарубежным направлением у организованных российских туристов и продемонстрировала рост турпотока из России по линии туроператоров на 14% год к году.

Еще до введения налога на проживание турецкие отельеры планировали поднять цены на проживание в следующем сезоне на 5-15%, сообщали ранее в АТОР.