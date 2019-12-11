{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

АТОР пока не прогнозирует снижения спроса у россиян на отдых в Турции из-за роста цен

В прошлом году некоторые турецкие отели объявили о повышении цен на 15-20% в 2019 году, а некоторые - на 30%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Рост цен на отдых в Турции в 2020 году, который может произойти в том числе из-за введения налога на проживание в турецких отелях, вряд ли повлияет на спрос россиян на туры в эту страну. Такое мнение озвучила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Турция в декабре ввела новый закон на проживание, плательщиками которого будут являться объекты размещения. Ставка налога на проживание составляет 1% до 31 декабря 2020 года и 2% - с 1 января 2021 года. Отельеры обязаны отнести налог к стоимости продаваемого номера. Эксперты ожидают, что новый налог может отразиться на стоимости проживания в отелях для туристов.

"Стоимость отдыха в Турции почти независимо от налога в любом случае в ближайшем сезоне должна была измениться. Объекты размещения планировали повысить цены, и, конечно, введение этого налога, особенно если он будет введен в отношении юридических лиц, это повлияет на цену в любом случае... Но вряд ли будет снижение спроса. Пока, во всяком случае, мы не видим к этому предпосылок", - сказала она.

Ломидзе напомнила, что в прошлом году некоторые турецкие отели объявили о повышении цен на 15-20% в 2019 году, а некоторые - на 30%, однако по итогам года Турция все равно стала самым популярным зарубежным направлением у организованных российских туристов и продемонстрировала рост турпотока из России по линии туроператоров на 14% год к году.

Еще до введения налога на проживание турецкие отельеры планировали поднять цены на проживание в следующем сезоне на 5-15%, сообщали ранее в АТОР.

Теги
ТурцияРоссия
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
Orlen будет добиваться от России компенсации всех расходов из-за поставок "грязной" нефти
Общую сумму компенсаций польская компания пока не называет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС