Глава Якутии опроверг информацию о платном проезде по Ленскому мосту для легковушек

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Проезд по мосту через Лену для легковых автомобилей будет бесплатным, указанные в документах госзакупки данные являются не действительными. Об этом сообщил журналистам в Москве глава Якутии Айсен Николаев.

Ранее Николаев говорил, что проезд по мосту будет платным только для грузовиков. При этом, согласно документам закупки, условиями соглашения устанавливается максимальный размер платы за проезд для разных типов транспортных средств. Так, стоимость проезда по самому мосту не должна превышать 84 рубля за километр за мотоцикл или легковой автомобиль и 269 рублей - за междугородние автобусы и грузовики, имеющие три и более оси.

"В концессионном соглашении приведены определенные нормы, которые должны быть обязательно, согласно закону. И вот те цифры, платный проезд легковых автомобилей - это возможная предельная стоимость проезда по платным мостам на территории Якутии в том случае, если они будут построены. Это не значит, что платность для легковых автомобилей будет введена. Еще раз говорю: платного проезда по Ленскому мосту для легковых автомобилей не будет", - сказал Николаев.

Протяженность самого мостового перехода составит 3,12 км, подъездных подходов к нему - 10,9 км. Мост свяжет Якутск и федеральную трассу "Лена", он будет начинаться от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) и заканчиваться селом Хаптагай (Мегино-Кангаласский район). По условиям концессии, проектирование и госэкспертиза должны завершиться к середине 2021 года, строительство моста должно начаться в четвертом квартале 2021 года, ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года.

В паспорте объекта сообщалось, что капитальные расходы рассчитываются в размере 77,9 млрд рублей, прочие расходы - около 5,5 млрд рублей. Капитальный грант из федерального и регионального бюджетов составит порядка 54,3 млрд рублей, заемные средства и вложения инвесторов - около 29,1 млрд рублей.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн т в год. Проектирование моста должно занять 2020-2021 годы, строительство - 2021-2025 годы, эксплуатация - 2025-2044 годы.