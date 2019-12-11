Госдума одобрила в I чтении размещение ЦБ данных о банках, которым запрещен прием вкладов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на раскрытие Банком России информации о вводимых запретах на привлечение денежных средств физлиц во вклады и (или) открытие и ведение банковских счетов физлиц в банках. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект предусматривает, что по истечении двух дней после направления ЦБ кредитной организации предписания о введении запретов соответствующая информация размещается на официальном сайте Банка России в интернете. Информация должна быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия запрета, а в случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций - в день размещения на сайте Банка России соответствующей информации.

"Целью планируемых изменений является обеспечение большей прозрачности надзорной деятельности Банка России и доступа потребителей банковских услуг к информации о финансовом состоянии банков", - говорится в пояснительной записке к документу.

"Эта информация раньше относилась к банковской тайне, она не придавалась огласке, были тоже определенные обоснования для того, чтобы не "простимулировать" панику, приток вкладчиков", - отметил Аксаков. Некоторое время назад уже была прописана норма, которая обязывает АСВ информировать вкладчиков, клиентов банков о введении соответствующих ограничений, добавил он. "Этим законопроектом предлагается, чтобы ЦБ публиковал на своем сайте информацию для того, чтобы проинформировать граждан о создавшейся ситуации в соответствующей кредитной организации", - сказал депутат.