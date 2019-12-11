В Минтруде пояснили, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Переход на электронные трудовые книжки в 2020 году будет носить исключительно добровольный характер, при желании работники могут оставить бумажную версию этого документа, заявил в среду глава Минтруда Максим Топилин.

"Самое главное в том, что это исключительно добровольная история. Каждый работник решит, какой способ учета сведений о трудовой деятельности он для себя изберет", - сказал Топилин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Закон об электронной трудовой книжке вступает в силу с 2020 года. Работодатели с 1 января будут передавать сведения о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд. В 2020 году работники смогут либо выбрать электронную форму, либо оставить бумажную трудовую книжку.

Те, кто не успеет сообщить о своем решении в 2020 году, смогут это сделать в последующем, пояснил глава Минтруда.

Президент Владимир Путин сообщил, что перед встречей с членами правительства обсудил этот вопрос с премьер-министром Дмитрием Медведевым. "С 1 января 2020 года вступит в силу ряд законов, касающихся формирования в электронном виде сведений о трудовой деятельности человека", - напомнил глава государства, отметив, что это затронет примерно 60 млн работников. Путин назвал этот переход "большой, крупномасштабной работой".