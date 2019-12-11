Orlen будет добиваться от России компенсации всех расходов из-за поставок "грязной" нефти

ВАРШАВА, 11 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила претензии российским компаниям-поставщикам в связи с поставками в республику весной текущего года загрязненной нефти. Об этом в среду сообщил в Twitter глава компании Даниэль Обайтек.

"В соответствии с планами мы направили российским поставщикам просьбу о компенсациях за загрязненную нефть", - написал он.

"Мы настроены вернуть все понесенные расходы", - отметил Обайтек, подчеркнув, что речь идет о "тратах, связанных с переработкой той нефти, защитой инфраструктуры и дополнительными закупками нефти".

Общая сумма компенсаций пока не называется.

В октябре Orlen информировала, что получила от российских компаний часть компенсаций за нефть, которая не была ей поставлена по нефтепроводу "Дружба". Тогда же в компании указали, что намерены потребовать от российской стороны компенсации за поставки некачественной нефти.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Польша остановила закачку 24 апреля. Нефть не поступала в республику по "Дружбе" 46 дней.

Новость обновлена (15:51 мск) - меняется источник информации, добавлены высказывания главы польской компании