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На первый поезд в Крым из Петербурга продали 500 билетов

Он отправится 23 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Более 500 билетов продали на первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8), он отправится 23 декабря и проедет по Крымскому мосту, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс".

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Всего на поезд № 7/8 продано более 24 тыс. билетов, глубина продаж составляет 60 дней. Время следования по маршруту - 43,5 часа.

"На первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь продано более 500 билетов. Всего на всю глубину на поезд № 7/8 продано свыше 24 тыс. билетов", - отметила представитель компании, не уточнив общее количество билетов, реализуемых оператором на 23 декабря.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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