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"ПИК-Корпорация" выпустила биржевые бонды на 7 млрд руб.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги - одна тысяча рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "ПИК-Корпорация", подконтрольная организация "ГК ПИК", выпустила пятилетние биржевые облигации серии 001P-02 общим объемом 7 млрд руб., размер купона составил 8,25% годовых. Об этом говорится в сообщении Альфа-банка, который выступил одним из организаторов выпуска.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. руб. Срок обращения - 5 лет, оферта не предусмотрена. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 декабря.

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд руб. с ориентиром ставки первого купона 8,25-8,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,51-8,67% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 30 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов. Интерес к выпуску позволил увеличить итоговый объем выпуска до 7 млрд руб., а также снизить финальную ставку купона. Книга заявок была закрыта по минимальному уровню первоначального ориентира купона - 8,25% годовых, говорится в сообщении банка.

Организаторами размещения также стали BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк. Агентом по размещению стал ВТБ Капитал.

В мае Мосбиржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций ООО "ПИК-Корпорация" серии 001P объемом 100 млрд руб. В рамках программы облигации могут быть размещены на 10 лет. В настоящее время в обращении находится один выпуск "ПИК-Корпорации" на 1,5 млрд руб. и 7 выпусков биржевых облигаций "ГК ПИК" на общую сумму 63,4 млрд руб.

"Группа компаний ПИК" - один из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером группы является Сергей Гордеев.

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