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Минэкономразвития предлагает защитить от кредиторов доходы в размере прожиточного минимума

В ведомстве отметили, что для пенсионеров это будет прожиточный минимум пенсионеров

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает защитить от кредиторов доходы граждан в размере прожиточного минимума, сообщил журналистам представитель ведомства.

"В последнее время в прессе появились комментарии относительно законопроекта, защищающего граждан с невысоким уровнем доходов от кредиторов. В связи с этим Минэкономразвития уточняет, что предполагаемый размер защищенного уровня доходов предполагается определить в размере прожиточного минимума", - сказал представитель Минэкономразвития.

Он добавил, что "для пенсионеров это будет, соответственно, прожиточный минимум пенсионеров".

Ранее "Российская газета" сообщила, что трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в правительство два законопроекта Минэкономразвития, которые регулируют взыскание долгов с граждан.

По данным издания, первым документом предлагается запретить взыскание долгов со страховых пенсий россиян за исключением задолженности по ЖКХ, а также обязательств по возмещению ущерба после совершения преступления и уплате административных штрафов. При этом долги нельзя будет взыскивать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума в конкретном регионе.

Второй законопроект предполагает, что при взыскании долгов с зарплаты всегда должен оставаться прожиточный минимум.

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Россия
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