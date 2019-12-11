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Минсельхоз работает над изменением регулирования продукции с заменителями молочного жира

В ведомстве отметили, что изменения названия пищевых продуктов, в которых молочные жиры заменены на растительные масла, в Минсельхоз пока не поступали

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз совместно с отраслевыми союзами работает над предложениями по изменению технических регламентов на продукцию с заменителями молочного жира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Необходимо отметить, что Минсельхозом России совместно с отраслевыми союзами (ассоциациями) осуществляется разработка предложений по изменению технических регламентов Евразийского экономического союза в отношении продукции, в которой молочный жир заменен на растительный", - сказал официальный представитель Минсельхоза.

Он указал, что сейчас проводятся консультации с экспертами российской стороны и государств - членов ЕАЭС, после чего Минсельхозом России будут сформированы предложения и в установленном порядке направлены в Евразийскую экономическую комиссию.

Газета "Известия" 11 декабря написала, что в России предлагают переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами. Так как сметаной, йогуртом или молоком называть их законодательство запрещает, на этикетках таких товаров хотят писать "крем", "паста", "соус", "коктейль" или "напиток" - в зависимости от консистенции.

Как добавили в Минсельхозе, изменения названия пищевых продуктов, в которых молочные жиры заменены на растительные масла, в министерство пока не поступали.

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Россия
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