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Белоруссия предложила "Транснефти" повысить тарифы на прокачку на 2020 год

В компании ответили отказом

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Белоруссия обратилась к "Транснефти" обсудить пересмотр тарифа на прокачку нефти в 2020 году. Однако российская компания не согласилась с предложенным белорусской стороной повышением тарифа и проинформировала об этом Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ. Об этом ТАСС сообщили замглавы ФАС Анатолий Голомолзин и официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Единственное, что Белоруссия обращалась в "Транснефть", - сказал ТАСС Голомолзин.

Демин, в свою очередь, отметил, что "Транснефтью" получено от белорусских коллег предложение по повышению тарифа. "В соответствии с принятой методикой мы ответили, что не согласны с предложенным повышением, так как оно значительно выше предполагаемых величин после повышения тарифов летом и не подтверждено расчетами. На основании той же методики мы проинформировали ФАС об этом требовании", - сказал он.

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БелоруссияРоссия
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