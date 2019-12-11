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Путин: цены на региональные авиаперевозки должны быть адекватны и посильны для граждан

Президент заметил, что россияне часто вынуждены летать через Москву, чтобы попасть из одного региона в другой
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин обратил внимание не необходимость поддержания адекватного и посильного для граждан уровня цен на региональные авиаперелеты. "Стоимость авиабилетов должна быть адекватной и посильной для граждан, - сказал он на совещании с членами правительства. - Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться".

Глава государства заметил, что сейчас люди, чтобы попасть из одного региона в другой, часто вынуждены летать через Москву. "В этой связи необходимо разработать маршрутные сети в субъектах Федерации с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом", - сказал он. Путин пояснил, что речь идет о развитии аэропортов, строительстве взлетно-посадочных полос и других мероприятиях.

"Необходимо добиться также, чтобы эти маршруты были экономически привлекательными для авиакомпаний, - продолжил президент. - Здесь "зашиты" и различного рода тарифы, и стоимость авиационного керосина, и так далее". Он также обратил внимание на кадровые вопросы отрасли. "Здесь очень важны все составляющие, в том числе уровень оплаты, потому что это, безусловно, влияет на рынок труда в целом", - заметил глава государства.

Также президент поручил проанализировать готовность промышленности к выпуску летательных аппаратов, самолетов, которые будут отвечать всем необходимым требованиям по цене, качеству и безопасности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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