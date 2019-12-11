Депутаты Петербурга направили в Госдуму поправку к обсуждаемому закону о виноделии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании в среду приняли и направили в Госдуму поправку к обсуждаемому в настоящее время законопроекту о виноградарстве и виноделии. В частности, предлагается разрешить называть вином продукцию российских заводов на основе импортного виноматериала.

Госдума уже приняла законопроект в первом чтении, установив срок на подачу поправок - до 18 декабря.

"Чтобы успеть направить наши предложения, мы сегодня приняли проект постановления о поправках сразу в двух чтениях и направили документ в Госдуму", - сообщили ТАСС в аппарате председателя комитета по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дениса Четырбока.

Как говорится в пояснительной записке к документу, поправка направлена на устранение содержащегося в проекте закона несоответствия, при котором продукция, произведенная на российских заводах из импортного вина наливом (виноматериала), не может называться вином, в то время как абсолютно тождественная продукция, произведенная за пределами РФ, рассматривается в проекте закона как вино, что ставит отечественных производителей вина в явно невыгодное положение.

По экспертным оценкам, приведенным на заседании Четырбоком, одним из авторов поправки, отечественного винного материала на данный момент пока недостаточно для того, чтобы удовлетворить все потребности российских производителей. "В этой связи единственным последствием принятия закона без учета нашей поправки, без учета нашего мнения станет автоматическое закрытие всех тех предприятий, которые используют в том числе винный материал, привезенный из-за рубежа. Мы предлагаем своей поправкой эту норму исключить как минимум до тех пор, пока силами отечественных производителей и виноделов мы не сможем удовлетворить собственные потребности", - сказал депутат, представляя поправку к федеральному законопроекту.

Применительно к Санкт-Петербургу, депутат отметил, что принятие проекта федерального закона без учета позиции города может привести к закрытию завода "Игристые вина" - "предприятия, которое на протяжении нескольких веков уже работает на территории нашего города и является региональным брендом". По его словам, речь идет о более чем трехстах сотрудниках завода и о налоговых отчислениях в бюджет Петербурга, которые составляют, по приведенным им данным, более 1 млрд рублей. Вместе с тем, Четырбок напомнил, что действующее правовое регулирование позволяет производителям винных напитков использовать, в том числе, винный материал, привезенный из-за рубежа.

Мнение производителя

Генеральный директор ЗАО "Игристые вина" Юрий Дудко считает, что в нынешней редакции закон не поможет легальным российским игрокам, выпускающим вино из отечественного материала, а лишит возможности крупных виноделов вести бизнес. "Как следствие, российская казна потеряет миллиарды рублей акцизов. Пока не вырастут новые виноградники, место производителей вина из балка займет продукция из контрафактного сырья. Вместо запретительных мер можно ввести различную маркировку для вина из российского и импортного виноматериала, и потребитель сам сделает выбор", - приводят его комментарий в пресс-службе компании.

Петербургское предприятие "Игристые вина", занимающееся производством и продажей алкогольной продукции с 1876 года, является лидером по объему производства игристого вина в России, по итогам 2018 года она занимает более 18% отечественного рынка. В прошлом году предприятие произвело 29,1 млн бутылок продукции, из которой 92% приходится на шампанское. "Игристые вина" сотрудничают с поставщиками виноматериала из Испании, ЮАР, Аргентины, Молдавии и Италии.

О проекте закона

Госдума 19 ноября приняла в первом чтении законопроект, призванный установить единое правовое поле в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Документ, в частности, регламентирует правила производства винодельческой продукции и особые требования к сырью и материалам, вводит специальные критерии признания такой продукции фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной и так далее.

Проект закона о виноградарстве и виноделии подготовлен по приоритетному национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", разработанному во исполнение указа президента РФ от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". При подготовке законопроекта учтены положения концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.