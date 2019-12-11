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Kaiserwetter запустила новую облачную AI-платформу для возобновляемой энергетики

Новая платформа использует данные о выработке энергии, аккумулируемые с помощью датчиков системы Интернета вещей и дополненные пространственными данными по каждой из геолокаций

ТАСС, 11 декабря. Компания Kaiserwetter Energy Asset Management LLC объявила об успешном запуске новой AI-платформы на базе облачных сервисов, предназначенной для работы с альтернативными источниками энергии и предоставления информации об энергосистемах в процессе перехода на возобновляемую энергетику, сообщает ресурс PRNewswire.

Согласно прогнозам, 2019 год станет рекордным с точки зрения уровня выбросов парниковых газов. В связи с этим Kaiserwetter уделила особое внимание работе над облачной платформой Aristoteles Sky - The Energy Cloud for Nations, призванной помочь правительственным организациям ускорить переход на возобновляемую энергию и снизить сопряженные с этим риски.

"Страны по всему миру не уделяют достаточного внимания исследованиям и сбору информации, необходимой для эффективной борьбы с изменениями климата - величайшей угрозой, с которой столкнулось человечество. Платформа Aristoteles Sky предоставит правительствам данные, необходимые для принятия обоснованных решений по планированию преобразований энергосистем, использования возобновляемой энергии и привлечения инвестиций для осуществления данного перехода", - отметил генеральный директор Kaiserwetter Ханно Шоклич.

Новая платформа использует данные о выработке энергии, аккумулируемые с помощью системы датчиков Интернета вещей и дополненные пространственными данными по каждой из геолокаций. Aristoteles Sky позволяет обеспечить оптимальное соответствие между спросом и предложением электроэнергии, предоставляя информацию о потенциальном местоположении новых источников энергии, а также необходимых изменениях в сети для подключения новых источников энергии.

Страны, использующие Aristoteles Sky, получат доступ к облачным сервисам для управления данными на основе системы SAP, обеспечивающей высокий уровень информационной безопасности.

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