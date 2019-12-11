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РЖД в ближайшее время разработают концепцию нового вагона-ресторана

Руководитель управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Юрий Каськов считает, что создание новой концепции улучшит имидж компании

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" разрабатывают новую концепцию вагона-ресторана, в ближайшее время она будет готова, рассказал на годовом итоговом заседании правления холдинга глава РЖД Олег Белозеров.

"По замене вагонов-ресторанов мы с вами говорили, но коллеги мне обещали в ближайшее время подготовить сам подход, поскольку меняются времена, сейчас нужно понимать, что означает ресторан, для чего и какая цель, мы хотим… просто питания или какие-то другие элементы. Коллеги должны в кратчайшее время подготовить такую концепцию, и мы будем двигаться", - сказал он.

Руководитель управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Юрий Каськов во время заседания предложил разработать новые способы приготовления блюд в поезде, которые снизили бы риски для безопасности. Создание новой концепции вагона-ресторана, по его словам, улучшит имидж компании.

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