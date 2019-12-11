Минтранс в феврале разработает изменения в программы субсидирования полетов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минтранс в феврале 2020 года подготовит изменения в действующие программы субсидирования авиаперевозок. Об этом журналистам рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих.

"Программы субсидирования региональных авиаперевозок были доложены на совещании, вопросы, связанные с реформированием этих программ, также были доложены. Пообещал, что в феврале 2020 года Минтранс такого рода изменения в действующие программы подготовит", - сказал Дитрих.

По его словам, в реформировании нуждаются программы субсидирования авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток. "Разговор шел о том, что действующие сегодня две программы субсидирования поддержки авиационных перевозок - это перевозки региональные и вторая программа - по перевозкам в Крым, Калининград и на Дальний Восток, есть сегодня необходимость их реформировать", - сказал министр.

Существующие программы субсидирования

В России действуют две программы субсидирования рейсов по внутренним направлениям: региональная и отдельная программа для авиабилетов на Дальний Восток, Калининград и Симферополь. Что касается последней, то она круглогодичная. В 2019 году на выплату 10 авиакомпаниям за работу по трем направлениям из федерального бюджета было изначально выделено 3,8 млрд рублей субсидий, позже программа была дофинансирована на 2,5 млрд рублей.

Программа субсидирования региональных авиарейсов затрагивает более 240 маршрутов, полеты выполняются 21 компанией, финансирование программы в 2019 году составило 7,8 млрд рублей.

Говоря о реформировании программ субсидирования, Дитрих пояснил, что "срок должен быть увеличен". По его словам, в настоящий момент такие субсидии предоставляются авиакомпаниям на срок до трех лет. "Сегодня требования от авиакомпаний, чтобы субсидии были до пяти лет продлены", - сказал министр. Кроме того, речь идет о том, чтобы возобновить объемы субсидий, предусмотренных на 2019 год.

"Договорились о том, что по итогам работы программы субсидирования в первом квартале Минтранс подготовит дополнительные бюджетные заявки", - уточнил Дитрих.

Что еще обсудили на совещании

Глава Минтранса сообщил, что "договорились о том, что в первом квартале 2020 года вернемся к вопросу о компенсации цены на керосин". "Также все расчеты и порядок распределения этих сумм мы обозначили", - сказал он.

По словам Дитриха, на совещании участники подробно разобрали причины, по которым цена на билеты может возрастать. "Одно из обстоятельств, которое необходимо принимать во внимание, - это цена на авиационный керосин", - объяснил министр.

Дитрих добавил, что на совещании также речь шла об исполнении поручений, которые связаны с возмещением разового скачка цены на авиакеросин, наблюдавшийся в октябре 2018 года.

"Поговорили о возможности использования установленного в федеральном законе о бюджете демпфера, который помогает нам сдерживать текущие колебания цены", - сказал министр, добавив, что то, как работает демпфер, также планируется рассмотреть в первом квартале 2020 года.

По его мнению, существует вопрос о необходимости принять дополнительные меры, исключающие необоснованные наценки на керосин, которым заправляют самолеты на Дальнем Востоке и удаленных северных территориях.

Он рассказал также о том, каким образом Минтранс собирается поддерживать сеть региональных маршрутов. По его словам, программа субсидирования должна быть сформирована по такому принципу, когда полеты из больших городов между субъектами РФ или в Москву объединяются в одни лоты с теми маршрутами, которые авиакомпании обеспечивают для подвоза пассажиров в эти аэропорты. Делается это для того, чтобы поддержать местную авиасеть и дать возможность людям из отдаленных районов перемещаться в такие хабы, а затем прилететь в столицу и на курорты страны.