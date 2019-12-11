Власти Тверской области направят около 800 млн рублей на восстановление речного вокзала

ТАСС, 11 декабря. Проект восстановления здания речного вокзала в Твери, которое обрушилось в 2018 году, оценивается в 800 млн рублей. Эти средства регион получит из федерального бюджета, сообщил в среду губернатор Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года.

"Нам выделено порядка 800 млн рублей на этот проект. Эти деньги мы направим именно на восстановление речного вокзала, сначала будет [подготовлена проектно-сметная] документация, а дальше будут [начаты] первичные работы по восстановлению", - сказал Руденя, добавив, что реализация проекта согласована на уровне Администрации президента РФ.

По словам губернатора, до конца 2019 года планируется получить заключение экспертизы по проекту от органов охраны памятников, поскольку обрушавшееся здание речного вокзала является объектом культурного наследия регионального значения. Планируется, что возведение нового вокзала начнется в 2021 году, он будет построен "в тех решениях, которые были до момента его разрушения", но с использованием современных материалов, отметил Руденя.

Речной вокзал был построен в Твери в 1938 году на месте впадения реки Тверца в Волгу. После распада СССР и закрытия большинства внутренних водных маршрутов здание перестало использоваться по назначению. Обрушение произошло в начале августа 2018 года на площади 400 кв. м, никто не пострадал. Территорию обнесли забором, провели обследование центральной части вокзала, после чего власти региона приняли решение о его реконструкции и восстановлении.