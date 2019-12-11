Поездки по России вошли в пятерку популярных у организованных российских туристов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Внутренние путешествия по России по итогам 2019 года вошли в пятерку наиболее популярных у российских организованных туристов. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Тенденция заключается в том, что Россия вошла в топ-5 самых запрашиваемых и продаваемых направлений у туроператоров <…> Практически все крупные туроператоры предлагают внутренний турпродукт", - сказала Ломидзе.

В основном у организованных российских туристов, пользующихся услугами туроператоров, был популярен Юг России. Так, согласно предварительным оценкам, из 15-16 млн туристов, которые суммарно посетят Краснодарский край по итогам 2019 года, на долю организованных туристов придется 3-3,5 млн человек, а из более чем 6 млн путешественников, которые посетят Крым, будет 1,2-1,5 млн организованных туристов, прогнозирует эксперт.

"Буквально три года назад такую долю туроператорских продаж на этих направлениях было сложно себе представить", - отметила она.

Средняя стоимость туров в высокий летний сезон составила 70-75 тыс. рублей на двоих на неделю с размещением в трехзвездочной гостинице без учета транспорта.

Помимо пляжного отдыха, среди российских организованных туристов в этом году были популярны экскурсионные путешествия в Санкт Петербург, Москву, Казань, города Золотого Кольца.