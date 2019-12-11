Годовая инфляция опустилась ниже 3,4%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Потребительские цены в России в период с 3 по 9 декабря 2019 года выросли на 0,1% после недели на нулевом уровне, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года потребительские цены выросли на 2,8%.

В годовом выражении инфляция на 9 декабря сложилась на уровне около 3,35%, согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты.

За прошедшую неделю сахар-песок подешевел на 1,3%, пшено - на 1%, свинина и вареная колбаса - на 0,2%. В то же время выросли цены на куриные яйца - на 1,7%, гречневую крупу - на 1,6%, мясные консервы и черный байховый чай - на 0,4%, молоко, сливочное масло, творог жирный и сыры сычужные - на 0,3%, маргарин, макаронные изделия и конфеты шоколадные - на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на огурцы - 3,3%, помидоры - 2,3%. Вместе с тем белокочанная капуста подешевела на 0,3%.

Цены на бензин не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,3%.