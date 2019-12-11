Держатели карт "Мир" получили 237 млн рублей кэшбэка с начала года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Держатели карт "Мир" получили с начала года 237 млн рублей кэшбэка. Об этом сообщил на пресс-брифинге глава Национальной системы платежных карт (НСПК) "Мир" Владимир Комлев.

"За этот год 237 млн [рублей] кэшбэка было выплачено. Это не только в рамках программы "Кэшбэк кэшбэков", но и в рамках все тех акций с нашими партнерами, которые происходили", - сказал он.

Он пояснил, что кроме собственной программы платежной системы по возврату части потраченной суммы на карту клиента существуют совместные проекты с партнерами системы, что позволяет складывать кэшбэк от НСПК и от компаний.

Программа лояльности платежной системы работает с 2017 года. Она предусматривает возврат части суммы от покупки на карту. На данный момент к ней подключены более 11 млн карт, в ней более 70 предложений от партнеров, следует из материалов к презентации.