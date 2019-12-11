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Около 1 тыс. предпринимателей посетят форум "Мой бизнес 63" в Самаре

В рамках двухдневной программы форума на нескольких площадках пройдут выступления десяти спикеров, среди которых бизнес-тренеры, консультанты и эксперты

САМАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Форум "Мой бизнес 63" соберет около 1 тыс. предпринимателей, представителей органов власти в Самаре 17 и 18 декабря, сообщает в среду пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Форум "Мой бизнес 63" соберет на одной площадке 1 тыс. участников и станет площадкой для активного нетворкинга и прямого общения по вопросам государственной поддержки бизнеса", - говорится в сообщении.

В рамках двухдневной программы форума на нескольких площадках пройдут выступления десяти спикеров, среди которых бизнес-тренеры, консультанты и эксперты, а также пленарная сессия с участием главы регионального Минэкономразвития Дмитрия Богданова. В течение всего мероприятия будет также работать мобильный центр "Мой бизнес", где каждый желающий сможет получить консультации в режиме одного окна, узнать о возможностях, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки бизнеса.

"Это ключевое для бизнес-сообщества мероприятие пройдет при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект МСП разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Теги
РоссияСамарская область
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