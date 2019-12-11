Введение маркировки позволило снизить нелегальный оборот лекарств в 2,5 раза

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Оборот фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств снизился в 2,5 раза за период проведения эксперимента по маркировке. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на пресс-завтраке в медиацентре "Российской газеты".

"В процессе эксперимента эксперты рынка и Росздравнадзора сказали, что по лекарственным препаратам тысячи компаний уже зарегистрировались, миллионы кодов получены были, уже видят снижение нелегального оборота в 2,5 раза. А, по оценкам компании "Биокад", по важным онкологическим препаратам они в разы отметили снижение появления несертифицированных лекарственных средств", - сказал он.

Евтухов напомнил, что маркировка лекарств из списка жизненно важных лекарственных препаратов дешевле 20 рублей за упаковку будет бесплатной. Кроме того, маркировка позволит отслеживать попадание на рынок лекарств, которые поступают в рамках госзакупок в государственные учреждения, - в рамках маркировки продать их нелегально будет невозможно.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. С 1 октября 2019 года в России началась обязательная маркировка препаратов для лечения "7 высокозатратных нозологий". Обязательная маркировка всех лекарственных средств в России начнется с 1 января 2020 года.