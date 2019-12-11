Сбербанк не планирует снижать уровень дивидендных выплат

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сбербанк не планирует уменьшать выплаты дивидендов ниже 50% от чистой прибыли. Об этом на Дне аналитика банка сообщил зампред правления Александр Морозов.

"Совершенно очевидно, что мы не предполагаем на сегодняшний день снижение ниже уровня 50%", - сказал Морозов, говоря о размере дивидендов.

Нынешняя дивидендная политика Сбербанка предусматривает последовательное увеличение дивидендных выплат до 50% чистой прибыли при соблюдении ряда условий, в том числе при росте прибыли до 1 трлн рублей к 2020 году и уровне достаточности капитала не ниже 12,5%.