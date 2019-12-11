Перевозки пассажиров двухэтажными поездами с начала года выросли на 31%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Число перевезенных пассажиров двухэтажными поездами АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в январе-ноябре 2019 года увеличилось на 31% относительно аналогичного периода прошлого года, до 5,5 млн человек, следует из сообщения РЖД.

"Доля перевозок пассажиров двухэтажными поездами от общего объема перевозок АО "ФПК" в дальнем следовании составила 5,9%", - говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года двухэтажными поездами путешествовали порядка 406 тыс. человек (+17% к ноябрю 2018 года). Наиболее популярными направлениями стали Москва-Воронеж (24,6% от общего объема перевозок), Москва-Санкт-Петербург (23,5%), Москва-Адлер (8,7%), Москва-Ижевск (8,5%) и Москва-Самара (8,1%).

В 2018 году двухэтажными поездами АО "ФПК" воспользовались более 4,5 млн пассажиров (+36,7% к 2017 году).

В настоящее время двухэтажные поезда курсируют по 11 маршрутам и соединяют Москву с Санкт-Петербургом, Адлером, Казанью, Воронежем, Самарой, Кисловодском, Ижевском, Пензой и Петрозаводском, а также Санкт-Петербург с Ростов-на-Дону и Адлером