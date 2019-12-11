Комитет Госдумы одобрил поправку об освобождении от НДФЛ компенсационных выплат дольщикам

МОСКВА, 11 декабря./ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять норму об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсационных выплат дольщикам. Эта норма была оформлена как поправка ко второму чтению законопроекта об освобождении от налога на доходы физических лиц доходов от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации.

Поправка была внесена лидером фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым.

Законопроект, в который была внесена поправка, также рекомендован комитетом к принятию во втором чтении. Он был инициирован правительством РФ в соответствии с планом стимулирования развития микрогенерации в России.

Под определение микрогенерации попадают ВИЭ-проекты с установленной мощностью до 15 кВт, которые используются потребителем для производства электроэнергии для собственных бытовых и производственных нужд. Предполагается, что потребитель сможет продавать излишки произведенной электроэнергии в сеть.

Предусматривается, что норма в части освобождения доходов, полученных налогоплательщиками от продажи электрической энергии, будет применяться до 1 января 2029 года.

Законопроект рассмотрят на заседании Госдумы 12 декабря.