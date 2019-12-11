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Жалоба по "Северному потоку - 2" на разрешение Дании поступила от польских экологов

Жалоба содержит семь пунктов, в ней, в частности, утверждается, что прокладка газопровода якобы неблагоприятно отразится на охраняемых видах Балтики

СТОКГОЛЬМ, 11 декабря. /ТАСС/. Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода "Северный поток - 2" к юго-востоку от острова Борнхольм поступила от Польской экологической организации (ПЭО). Об этом свидетельствуют копии документов, направленных ТАСС в среду Апелляционным советом Дании по вопросам энергетики.

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Ранее источник поступления жалобы советом не назывался.

"Мы обжалуем решение в соответствии с разделом 6 (а) закона о континентальном шельфе", - говорится в документе на шести страницах, подписанном президентом правления ПЭО Марией Станишевской.

Жалоба содержит семь пунктов. В тексте, в частности, утверждается, что прокладка газопровода якобы неблагоприятно отразится на охраняемых видах Балтики, оспариваются якобы неправильные формулировки ДЭА во время консультаций в рамках конвенции Эспо, нехватка времени для обжалования со стороны общественности, недостаток документации проекта.

Как ранее сообщили ТАСС в обоих датских ведомствах, данное заявление не приостанавливает разрешения, выданного ДЭА компании Nord Stream 2.

Намерение направить в суд жалобу по поводу разрешения по экологическим мотивам было высказано 22 ноября на Украине. Срок подачи апелляций истек 27 ноября в 17:00 мск.

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