Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,61-0,75%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,75% - до 2954,4 пункта, индекс РТС поднялся на 0,61%, до 1463,15 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:56 мск вырос на 0,17%, до 63,598 рубля, курс евро увеличился на 0,08%, до 70,518 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,47% - до $63,22 за баррель.

В среду рынок акций РФ подрастал при нейтральном внешнем фоне, отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Сигналы со стороны торговых переговоров США и КНР остаются противоречивыми. Судя по всему, до 15 декабря первую фазу сделки стороны заключить не успеют, однако и вводить пошлины на китайские товары администрация Дональда Трампа, похоже, в этот "день Х" не собирается. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность как в отношении торговой темы, так и в отношении Brexit (завтра в Великобритании состоятся досрочные парламентские выборы), инвесторы верят в позитивное завершение года", - отметил он.

В четверг "БКС Премьер" ожидают осторожной, но позитивной динамики.

"По нашему мнению, результаты сегодняшнего заседания ФРС США не сильно повлияют на рыночные настроения - инвесторы не сомневаются в сохранении текущего диапазона ключевой ставки. Завтра состоится первое заседание ЕЦБ под председательством Кристин Лагард, в этот же день решения по ставкам примут ЦБ Швейцарии, Бразилии и Турции", - пояснил эксперт.

Бахтин добавил, что в статистике завтрашнего дня стоит обратить внимание на данные по инфляции в Германии в ноябре и объем промышленного производства в еврозоне в октябре. Также стоит обратить внимание на оценку квартального ВВП РФ. В России правление "Газпрома" обсудит новую дивидендную политику, "Аэрофлот" проведет День инвестора, а "Русгидро", как ожидается, представит финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев 2019 года.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на четверг - 2945-2990 пунктов, курс рубля - в диапазоне 63,6-64 рубля за доллар.

В ИК "Фридом Финанс" завтра ожидают повышения российского рынка акций. Ожидаемый диапазон закрытия завтрашних торгов для индекса Мосбиржи и курса рубля составляет 2940-2995 пунктов и 63,30-63,70 рубля за доллар.