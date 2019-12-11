{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,61-0,75%

Курс доллара вырос до 63,60 рубля

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,75% - до 2954,4 пункта, индекс РТС поднялся на 0,61%, до 1463,15 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:56 мск вырос на 0,17%, до 63,598 рубля, курс евро увеличился на 0,08%, до 70,518 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,47% - до $63,22 за баррель.

В среду рынок акций РФ подрастал при нейтральном внешнем фоне, отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Сигналы со стороны торговых переговоров США и КНР остаются противоречивыми. Судя по всему, до 15 декабря первую фазу сделки стороны заключить не успеют, однако и вводить пошлины на китайские товары администрация Дональда Трампа, похоже, в этот "день Х" не собирается. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность как в отношении торговой темы, так и в отношении Brexit (завтра в Великобритании состоятся досрочные парламентские выборы), инвесторы верят в позитивное завершение года", - отметил он.

В четверг "БКС Премьер" ожидают осторожной, но позитивной динамики.

"По нашему мнению, результаты сегодняшнего заседания ФРС США не сильно повлияют на рыночные настроения - инвесторы не сомневаются в сохранении текущего диапазона ключевой ставки. Завтра состоится первое заседание ЕЦБ под председательством Кристин Лагард, в этот же день решения по ставкам примут ЦБ Швейцарии, Бразилии и Турции", - пояснил эксперт.

Бахтин добавил, что в статистике завтрашнего дня стоит обратить внимание на данные по инфляции в Германии в ноябре и объем промышленного производства в еврозоне в октябре. Также стоит обратить внимание на оценку квартального ВВП РФ. В России правление "Газпрома" обсудит новую дивидендную политику, "Аэрофлот" проведет День инвестора, а "Русгидро", как ожидается, представит финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев 2019 года.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на четверг - 2945-2990 пунктов, курс рубля - в диапазоне 63,6-64 рубля за доллар.

В ИК "Фридом Финанс" завтра ожидают повышения российского рынка акций. Ожидаемый диапазон закрытия завтрашних торгов для индекса Мосбиржи и курса рубля составляет 2940-2995 пунктов и 63,30-63,70 рубля за доллар.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Bloomberg: Сербия надеется, что сможет получать газ по "Турецкому потоку" к июню
По данным агентства, сербский участок газопровода готов на 90%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС