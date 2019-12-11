Польская PGNiG готова к возможным перебоям в поставках газа из России до 2023 года

ВАРШАВА, 11 декабря. /ТАСС/. Польский энергетический концерн PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) подготовился к различным сценариям возможных перебоев в поставках газа с восточного направления. Соответствующий план действий компания опубликовала в среду.

Как напомнили в PGNiG, в 2019 году республика использует 19 млрд кубометров газа, из которых 4 млрд кубометров она добывает самостоятельно внутри страны, 9 млрд кубометров покупает в России, а 3,5 млрд кубометров - в ЕС. Еще 2,5 млрд кубометров Польша получает морским путем через терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце.

Как считает PGNiG, 1 января 2020 года могут возникнуть риски в связи с прекращением транзита российского газа в ЕС через Украину из-за завершения контракта на передачу газа. "В этой ситуации внутренняя добыча, запасы в хранилищах и возможности импорта, в том числе через Белоруссию, дают в сумме 25,6 млрд кубометров в год, при использовании 19 млрд кубометров", - указали в польской компании.

Следующий кризис PGNiG связывает с завершением 18 мая 2020 года контракта на транзит газа через польскую территорию Ямальским газопроводом, заключенного между "Газпромом" и компанией EuRoPol GAZ. "В случае прекращения поставок по Ямальскому газопроводу и реверсных поставок из Германии возможности поставок будут на уровне 33,1 млрд кубометров газа в год, - убеждены в PGNiG. - Эти объемы дадут поставки российского газа через Белоруссию и Украину, терминал СПГ, газ из ЕС, внутренняя добыча и склады".

В случае, если сложатся обе кризисные ситуации (1 января и 17 мая 2020 года), Польша сможет получать 28,6 млрд кубометров в год, считают в польской энергетической компании.

Отказ от газа из РФ

Власти Польши заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после его завершения в 2022 году. Это соглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд кубометров газа в год. В Варшаве заявили, что нашли возможность отказаться от российского газа.

Среди альтернатив поставкам газа из РФ - увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. До конца 2021 года планируется увеличить возможности регазификации на терминале с 5 млрд до 7,5 млрд кубометров в год.

Другая возможность - строительство газопровода Baltic Pipe, который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию. Его мощность запланирована на уровне 10 млрд кубометром в год, 2,5 млрд кубометров из которых Польша намерена добывать на шельфе самостоятельно.