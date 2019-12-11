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Бюджет Ярославской области принят с ростом доходов и расходов на 2,6 млрд рублей

Бюджет 2020 года остается бездефицитным

ТАСС, 11 декабря. Депутаты Ярославской областной Думы в среду в окончательном чтении приняли закон о бюджете региона на 2020 год и двухлетний плановый период. В сравнении с первоначальными параметрами доходы и расходы увеличены на 2,6 млрд рублей за счет субсидий федерального бюджета, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Региональный бюджет на 2020 год и двухлетний плановый период утвержден сегодня на заседании Ярославской областной Думы. Доходы в 2020 году составят 77,7 миллиарда рублей. Цифра на 2,6 миллиарда больше, чем представленная в первом чтении, поскольку увеличен размер субсидий для Ярославской области из федерального бюджета", - говорится на сайте правительства региона.

Пропорционально увеличены и расходы бюджета на 2020 год. Субсидии из федерального бюджета, по данным пресс-службы, будут направлены на выполнение социальных обязательств региона, общая сумма составит 45 млрд рублей. В результате утвержденных изменений будут увеличены расходы на финансирование госпрограмм по здравоохранению, образованию и молодежной политике, социальной поддержке населения, обеспечению жильем, развитию городской среды, культуре и туризму и на другие направления.

Бюджет 2020 года остается бездефицитным, как и на плановый двухлетний период. "Доходы областной казны на 2021 год запланированы в объеме 80,7 миллиарда рублей, на 2022 год - 86,8 миллиарда. На все три года бюджет сформирован бездефицитным и предусматривает выполнение всех социальных обязательств правительства области, реализацию стратегических инициатив президента РФ", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияЯрославская область
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