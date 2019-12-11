Николаев: реконструкцию терминала аэропорта в Якутске возможно провести за год

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Реконструкцию международного терминала аэропорта "Якутск" предполагается провести в течение года и завершить в 2022 году. Об этом сообщил журналистам в Москве глава Якутии Айсен Николаев.

Как отмечал глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков, действующий терминал был построен почти четверть века назад и перестал отвечать современным требованиям. Между тем, аэропорт имеет стратегическое значение с точки зрения авиасообщения с регионами Дальнего Востока, Сибири, странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Это реконструкция, она будет сделана в течение года. Там проект абсолютно считаемый <…> В 2022 году реконструкция международного терминала должна быть завершена", - сказал Николаев, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава республики отметил, что модернизацию терминала важно закончить к 2022 году, потому что к этому времени должна также закончиться реконструкция взлетно-посадочной полосы. После реконструкции аэропорт сможет принимать воздушные суда любых типов и загрузки.

"Мы планируем как раз в этом периоде уже ощутимо начать наращивать туристический поток, в том числе из стран юго-восточной Азии. С этой точки зрения проект для нас приоритетный, будет сейчас готовиться проектно-сметная документация и привлекаться инвесторы", - сказал Николаев.

Он добавил, что в качестве одного из возможных инвесторов рассматривается ВЭБ. При этом, по его словам, еще нет подписанных с инвесторами юридически значимых документов, потому что нет проектно-сметной документации, прошедшей госэкспертизу. "При наличии ПСД будет дан старт уже для объявления конкретного конкурса на привлечение инвесторов. Желающих здесь очень много, это не только ВЭБ, не только японцы, по крайней мере, три-четыре консорциума", - отметил он.

Аэропорт "Якутск" - крупнейший международный аэропорт, расположенный на вечной мерзлоте. Он является полигоном для испытаний новой авиационной техники в условиях низких температур и используется в качестве запасного аэродрома и для технической посадки (дозаправки, технического обслуживания) на кроссполярных, трансполярных и транссибирских международных воздушных трассах. Из аэропорта выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ. Осуществляются полеты в, Харбин, Бэйдайхэ (КНР), Сеул (Южная Корея), Камрань (Вьетнам), Краби (Таиланд).