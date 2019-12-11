"Газпром" назначил новых начальников Департамента 644 и Gazprom EP International B.V.

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Газпром" провел ряд кадровых назначений, сообщает пресс-служба компании.

Так, главой Gazprom EP International B.V. назначен Сергей Туманов, ранее занимавший должность управляющего директора, курирующего операционную деятельность.

Кроме того, начальником Департамента 644 назначен Андрей Фик, который в 2016-2019 годах работал управляющим директором Gazprom EP International B.V.

Александр Мазуров, ранее возглавлявший Департамент 644, переходит на другую работу в Группе "Газпром", отмечается в сообщении.