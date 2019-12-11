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Бюджет Вологодской области на 2020 год приняли с ростом объема доходов на 10 млрд рублей

Государственный долг к 1 января 2021 года должен сократиться до 14 млрд рублей

ТАСС, 11 декабря. Законодательное собрание Вологодской области в среду приняло во втором и окончательном чтении бюджет региона на 2020 и плановый период 2021-2022 годов, сообщила пресс-служба парламента. Бюджет на следующий год будет дефицитным, но с ростом доходов, финансовые документы на последующие годы приняты с профицитом.

"Итоговые цифры выглядят следующим образом: доходы составляют 81 млрд 989 млн рублей, расходы 86,818 млрд, дефицит - 4,9 млрд, а государственный долг к 1 января 2021 года должен сократиться до 14 млрд рублей", - процитировали в пресс-службе председателя заксобрания Андрея Луценко. При этом доходы утвержденного бюджета на 2019 год составляли 71,2 млрд рублей, расходы - 72,5 млрд рублей.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе законодательного собрания, рост доходов ожидается за счет поддержки из федерального бюджета, а также налоговых отчислений ведущих предприятий региона. "В течение 2019 года мы получили дополнительные доходы от таких компаний как "Фосагро", в июне дополнительные поступления от "Северстали" составили 2,2 млрд рублей, в октябре еще 3,2 млрд - это было плюсом к запланированному, поэтому ожидаем еще рост, если тенденция сохранится", - отметил собеседник агентства.

Говоря о поправках, предлагаемых во втором чтении, председатель комитета заксобрания по бюджету и налогам Андрей Подволоцкий отметил, что при принятии областного бюджета на 2020 год и последующие плановые периоды, доходная и расходная часть были увеличены по сравнению с первоначальной за счет средств федерального бюджета на общую сумму 5,8 млрд рублей.

"Наиболее крупные [направления расходов] - субсидии на осуществление ежемесячной выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет - 725,4 млн рублей. Субсидии бюджета на реконструкцию посадочной полосы аэропорта в городе Великий Устюг - 558,3 млн рублей. Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 157,2 млн рублей", - рассказал Подволоцкий о распределении федеральных средств.

Как и в 2019 году, бюджет на 2020 год сохранит социальную направленность. Большинство трат направят на образование, здравоохранение, социальную защиту и культуру.

Профицит на будущее

Финансовые документы на последующие годы приняты с профицитом. На 2021 год доходы составят 83,6 млрд, расходы - 83 млрд рублей. В 2022 году ожидается, что казна пополнится на 85 млрд рублей, а расходы прогнозируют на уровне 83 млрд рублей. В следующем году запланирован дефицит в размере 4,9 млрд рублей, но, как пояснили ТАСС в пресс-службе парламента, его перекроют остатками средств с 2019 года, и он будет полностью ликвидирован.

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