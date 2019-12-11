СМИ: двусторонние консультации Украины и России по газу состоятся 13 декабря в Вене

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Очередной раунд консультаций по газу между Украиной и Россией запланирован на 13 декабря в Вене. Об этом сообщило в среду украинское агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"В пятницу, 13 декабря, состоится очередной раунд российско-украинских переговоров по газу. Двусторонняя встреча, как и в прошлый раз, состоится в Вене. Состав делегаций с обеих сторон пока не оглашается", - сказано в сообщении.

Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко не опроверг и не подтвердил эти данные в ответ на вопрос корреспондента ТАСС. "Пока без комментариев", - сообщил он в Facebook.