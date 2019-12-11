Комитет Сената США одобрил санкции против спонсоров строительства газопроводов России

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду законопроект, направленный на введение санкций против лиц, которые финансируют строительство российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС директор по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанна Рэсс.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.

Инициатива обязывает вводить санкции в рамках принятого в США в 2017 году закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") против тех, кто инвестирует, продает материалы и технологии, а также оказывает другую помощь российскому правительству в деле "строительства российских трубопроводов для экспорта энергоносителей". Речь идет об инвестициях, которые "в значительной степени" способствуют "строительству, техническому обслуживанию, расширению, модернизации или ремонту" трубопроводов. При этом американскому президенту дано право вносить исключения в санкционный режим "в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов".

Законопроект также обязывает представителей США в НАТО "побуждать членов альянса сотрудничать для достижения энергетической безопасности этих стран, а также других государств Европы и Евразии, являющихся партнерами НАТО". Кроме того, говорится в документе, Госдепартамент США в течение 180 дней после вступления в силу закона должен предоставить Конгрессу доклад о "трансатлантической энергетической стратегии Соединенных Штатов".