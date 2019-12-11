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ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

Регулятор также сохранил прогноз роста ВВП на уровне 2,2%

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную на уровне 1,5-1,75%, как и ожидал рынок. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"В соответствии со своим уставным мандатом Комитет [по открытым рынкам] стремится содействовать максимальной занятости населения и стабильности цен. Комитет постановил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 1,5 до 1,75%", - говорится в сообщении регулятора.

ФРС считает свою нынешнюю денежно-кредитную политику подходящей для поддержки устойчивого роста экономической активности, благоприятной конъюнктуры рынка труда и инфляции вблизи целевого показателя комитета в 2%.

Впервые с мая комитет ФРС единогласно выступил за решение продолжать следить за изменениями экономического прогноза, включая показатели состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также глобальных тенденций. Все это будет влиять на оценку, которую регулятор будет использовать, определяя в будущем возможность корректировки диапазона ставки.

За сохранение ставки единогласно проголосовали все 10 членов комитета. Базовая процентная ставка была сохранена после трех снижений подряд. Первое за 10 лет решение о снижении ставки на 25 базовых пунктов комитет принял на заседании в июле 2019 года. Из нынешнего документа, по сравнению с предыдущими версиями, было удалено слово "неопределенность" в отношении перспектив экономического роста.

Макроэкономический прогноз

В ходе заседания в среду ФРС также обновила макропрогноз экономики США. Регулятор сохранил прогноз роста ВВП США в 2019 году на уровне 2,2%, в 2020 году - на уровне 2%. Прогноз ВВП на 2021 и 2022 годы был также сохранен на уровне 1,9% и 1,8% соответственно.

Регулятор также сохранил прогноз по базовой инфляции в 2019 году на уровне 1,5%, в 2020 и 2021 году - 1,9% и 2% соответственно. В 2022 году ФРС ожидает базовую инфляцию на уровне 2%.

Прогноз безработицы в США был снижен с 3,7% до 3,6% в 2019 году и с 3,7% до 3,5% в 2020 году. В 2021 и 2022 году - снижен с 3,8% до 3,6% и с 3,9% до 3,7% соответственно.

В среду состоялось последнее заседание руководства ФРС в этому году, следующее запланировано на 28-29 января 2020 года.

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