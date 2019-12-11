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Счетная палата рассчитывает на более динамичное исполнение нацпроектов в 2020 году

На 1 ноября исполнение нацпроектов составило 67%, отметил глава ведомства Алексей Кудрин

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Счетная палата рассчитывает на более динамичное исполнение нацпроектов в следующем году, заявил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам Кудрина, на 1 ноября исполнение нацпроектов составило 67%.

"На 1 ноября исполнение составило 67% всех национальных проектов. Некоторые национальные проекты были исполнены менее, чем на 20% на 1 ноября", - сказал Кудрин.

По словам председателя Счетной палаты, низкое исполнение нацпроектов связано в том числе и с тем, что некоторые инвестиционные объекты требовали дополнительного изменения документации, а также ряда длительных процедур, связанных с тендерами.

"Мы надеемся, что в следующем году будет более ритмичное исполнение", - отметил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКудрин, Алексей Леонидович
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