Счетная палата рассчитывает на более динамичное исполнение нацпроектов в 2020 году

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Счетная палата рассчитывает на более динамичное исполнение нацпроектов в следующем году, заявил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам Кудрина, на 1 ноября исполнение нацпроектов составило 67%.

"На 1 ноября исполнение составило 67% всех национальных проектов. Некоторые национальные проекты были исполнены менее, чем на 20% на 1 ноября", - сказал Кудрин.

По словам председателя Счетной палаты, низкое исполнение нацпроектов связано в том числе и с тем, что некоторые инвестиционные объекты требовали дополнительного изменения документации, а также ряда длительных процедур, связанных с тендерами.

"Мы надеемся, что в следующем году будет более ритмичное исполнение", - отметил он.