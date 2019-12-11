Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит 1 трлн рублей.

"В целом по федеральному бюджету мы прогнозируем неисполнение до 1 трлн [рублей]. Такого, конечно, никогда не было, в прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей", - сказал Кудрин.

"Что-то многовато", - ответил Путин.

Кудрин отметил, что такие объемы неисполнения говорят, в частности, о том, что некоторые процедуры следует сделать менее бюрократизированными.