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Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

В 2018 году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей, отметил глава Счетной палаты
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит 1 трлн рублей.

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"В целом по федеральному бюджету мы прогнозируем неисполнение до 1 трлн [рублей]. Такого, конечно, никогда не было, в прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей", - сказал Кудрин.

"Что-то многовато", - ответил Путин.

Кудрин отметил, что такие объемы неисполнения говорят, в частности, о том, что некоторые процедуры следует сделать менее бюрократизированными.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКудрин, Алексей Леонидович
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