Кабмин максимально снизит долю доллара в Фонде национального благосостояния

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство намерено максимально снизить долю доллара в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в программе Вести на телеканале "Россия 1".

"Будет снижена доля доллара [в ФНБ], максимально. Мы планируем включить туда активы, нормированные в других валютах, в том числе в юанях. Для нас самое главное - это надежность, чтобы мы в любой момент… когда потребуются деньги для финансирования наших обязательств, в первую очередь бюджетных социальных обязательств", - сказал Силуанов.

Он напомнил, что правительство сейчас старается максимально уходить от расчетов в валюте, которые представляют угрозу для российских участников внешней экономической деятельности. "Это видно и по снижению долларовых расчетов", - отметил первый вице-премьер.