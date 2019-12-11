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Минкомсвязь: операторы получили бы решения по 5G, если бы создали СП годом раньше

Ранее участники "Большой четверки" мобильных операторов подписали соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия для расчистки спектра 5G

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Большая четверка" мобильных операторов ("Ростелеком", "Мегафон", "Вымпелком" и МТС) могла бы уже получить частоты, необходимые для запуска связи нового поколения 5G в России в случае, если бы объединили свои усилия в этом вопросе ранее. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

В среду стало известно, что участники "Большой четверки" мобильных операторов подписали соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия (СП) для расчистки спектра 5G.

"Безусловно, Минкомсвязь поддерживает создание СП "Большой четверкой", хотя и очень жаль, что операторы шли к нему так долго. Мы предлагали сделать это еще год назад. Если бы "четверка" была порасторопнее, все решения по выделению частот под 5G сейчас были бы уже приняты", - сказал он.

При этом Новиков отметил, что объединение усилий операторов по внедрению сетей 5G - не российское решение. "Подобные меры до нас были приняты, например, в Китае, Великобритании, Польше", - добавил пресс-секретарь министерства.

Единство для инноваций

В рамках соглашения четыре крупнейших оператора РФ прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания СП с равными акционерными долями каждого оператора. В случае создания СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России. А также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.

СП не будет являться телеком-оператором. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр. При этом гендиректор ООО "Новые цифровые решения" Вадим Семенов сообщил журналистам, что стороны договорились рассматривать "Новые цифровые решения" в качестве базового варианта для СП. "Именно совместному предприятию целесообразно выделять дефицитный радиочастотный спектр в приоритетных диапазонах, который все участники будут использовать совместно на равных условиях. СП будет заниматься высвобождением и конверсией радиочастотного спектра в интересах всех участников", - сказал он.

"Золотой диапазон"

Диапазон частот - 3,4-3,8 ГГц - является приоритетным для развития 5G, однако в России он практически полностью занят силовыми ведомствами и спецсвязью. В августе "Ведомости" писали, что президент РФ Владимир Путин наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения в России. Авторы письма также посчитали, что невозможно использовать диапазон совместно - для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах.

В сентябре в интервью "Ведомостям" вице-премьер РФ Юрий Борисов говорил, что диапазон не будет массово расчищаться для гражданской отрасли. Выделение частот 3,4-3,8 ГГц возможно только временно и в отдельных крупных городах, подчеркивал он. В Минкомсвязи уверены, что без выделения диапазона 3,4-3,8 ГГц, принятого в мире, отставание России в развитии 5G неминуемо, и наверстать его, скорее всего, будет невозможно. Для других предлагаемых диапазонов (4,4-4,99 ГГц) нет оборудования, а отечественное появится только через пять лет - "это убийственно долго", говорил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

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