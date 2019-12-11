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Эксперты: снижение порога беспошлинного ввоза коснется трети рынка онлайн-торговли России

На Китай приходится больше двух третей всех заказов из-за рубежа, отметил партнер Data Insight Федор Вирин

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Снижение порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов коснется трети рынка онлайн-торговли в РФ и не затронет крупных игроков, считают опрошенные ТАСС эксперты и участники отрасли.

В среду стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза предложение снизить порог беспошлинного ввоза в Россию посылок до €100 с 1 июля 2020 года, до €50 - с 1 января 2021 года, до €20 - с 1 января 2022-го.

"Основной объем товаров из-за рубежа идет из Китая, где средний чек заказа меньше $20, а средний чек посылки меньше $20. На Китай приходится больше двух третей всех заказов из-за рубежа. То есть, всей этой массы лимит не коснется. Другое дело, что посылки из Англии, США - все дороже", - сообщил ТАСС партнер Data Insight Федор Вирин.

"Снижение порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования до €100 точно не сильно ударит по крупным площадкам трансграничной торговли. По данным "Почты России", около 93% посылок имеют ценность менее €100", - согласился с Вириным участник рынка на условиях анонимности.

"Почта России" сообщила, что средний чек покупки в зарубежном онлайн-магазине не превышает €200 (порога, который предполагается установить с 1 января 2020 года), при этом большая часть международного потока составляют отправления из Азии. В апреле 2019 года гендиректор госкомпании также отмечал, что более 90% международных отправлений "Почты России" приходятся на Китай. Почтовый оператор, уполномоченный удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах, сообщил, что не ожидает "значительного роста декларируемых отправлений из-за рубежа в 2020 году".

По оценкам Вирина, средний чек заказа из Китая составляет порядка $8-9 за посылку, поэтому снижение порога пошлины коснется в первую очередь посылок из США и Европы. "Из США большой объем посылок в сотни долларов, из Италии большой объем дорогих посылок, их всех это коснется, там возникнет эта пошлина. Большая часть товаров, которые идут из-за рубежа, это товары, которые или вообще невозможно купить в России или разница в цене составляет не пошлину в 20-30%, а в два-три раза, например, брендовые вещи из Италии. Да, их коснется пошлина, да, это несколько снизит поток, но я не вижу, чтобы это значительно снизило поток товаров, другое дело, что это уравняет правила игры на рынке; для покупателей, конечно, подорожают (товары) ровно на пошлину, но только для дорогих заказов из Европы и США", - сказал он.

Выравнивание условий работы

По оценке Вирина, объем трансграничной торговли по итогам 2019 года можно оценить в 435 млрд рублей. По его словам, мера по снижению порога беспошлинного ввоза "уравняет правила игры на рынке".

Крупный участник рынка, поделившийся мнением на условиях анонимности, согласился с экспертом, но отметил, что "помимо этой меры по выравниванию условий работы местных компаний и трансграничных игроков нужно применять и другие меры поддержки внутрироссийского онлайн-рынка". "К примеру, рассматриваются поправки к закону о дистанционных продажах лекарственных препаратов, уже внесены поправки в правила онлайн-продаж ювелирной продукции. Все эти активности в комплексе дадут российским потребителям еще больше возможностей делать выгодные покупки на российских площадках, но совершать покупки за рубежом они также продолжат - даже €20, которые прогнозируют в 2022, не затронут огромную часть посылок, так как стоимость типичного заказа из Китая, как правило, не превышает $15-20", - отметил он.

Представитель другой крупной интернет-площадки, пожелавший остаться анонимным, поделился с ТАСС опасениями относительно развития рынка e-commerce в России. Он не исключил, что в результате снижения порога беспошлинного ввоза может возникнуть монополия со стороны традиционного ретейла и российских интернет-магазинов. Кроме того, по словам источника ТАСС, для потребителей в России пошлины могут сделать многие товары недоступными.

"Различие в ценах на одни позиции достигают 300%. Плюс, больше 60% товаров российских марок - это иностранные и привезенные бренды. 30 млн россиян, наиболее социально незащищенных, с доходами ниже прожиточного минимума, потеряют доступ к товарам повседневного пользования по доступным для них ценам", - отметил источник ТАСС.

Он напомнил, что в международной практике существуют примеры повышения порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, продиктованные необходимостью защитить социально необеспеченные слои населения, а также стимулировать внутренний спрос, например, в Белоруссии и США.

Доставка

В "Почте России" ТАСС заверили, что сбоев в доставке позволит избежать разработанная система дистанционного взимания пошлин, "чтобы снижение порога никак не сказалось на процессе доставки и обработки почтовых отправлений". В службе доставки для интернет-магазинов и других компаний дистанционной торговли Boxberry, которая работает с интернет-площадками из США и Европы, но не Китая, также заверили, что возможные изменения не повлияют на сроки доставки и цены, несмотря на то, что на площадке декларируется порядка 70% товаров.

Вирин из Data Insight отметил, что сервисы доставки, которые делают пересылку заказов из стран, в магазинах которых нельзя купить товары с доставкой в Россию, получат преимущество в случае снижения порога беспошлинного ввоза товаров. Представитель одной из онлайн-площадок, не исключил, что такая мера может негативно сказаться на бизнесе "Почты России", в котором трансграничные потоки являются одной из основных статей дохода.

Однако в службе доставки для интернет-магазинов и других компаний дистанционной торговли Boxberry, напротив, отметили, что интерес покупателей может измениться, но скорее всего в сторону "Почты России".

"Основной поток отправлений "Почты России" сейчас - именно Китай. И именно низкостоимостные товары... И Boxberry, и остальные компании однозначно не являются бенефициаром данного предложения Минфина. Мы - только потеряем, так как основной сегмент наших покупателей из зарубежных интернет-магазинов в стоимостном выражении от 200 евро и выше", - отметил директор по логистике Boxberry Александр Завалишин.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
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