Путин: несмотря на повышение НДС в России, во многих странах налоговая нагрузка выше

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Общая налоговая нагрузка во многих странах выше, чем в России, даже несмотря на повышение в РФ налога на добавленную стоимость. На этом в среду обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Парламентарий во время беседы отметил, в частности, что "иногда выгодно снижение налогов". "Сейчас был поднят НДС, в других странах, наоборот, снижают", - сказал Жириновский. По его мнению, повышение этого налога может повысить собираемость на ближайшие два - три года, но потом это может привести к торможению, так как "некоторые малые предприятия этот налог не выдерживают, хотя всего два процента [рост]".

"Но там - во многих странах - и общая налоговая нагрузка выше, чем у нас", - заметил, в свою очередь, Путин. Жириновский согласился, что нужно все сопоставить и посмотреть. "Посмотрим", - ответил президент.