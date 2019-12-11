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Глава ФРС: постоянный рост инфляции в США должен предшествовать повышению ставки

Уровень инфляции должен превысить целевой показатель в 2%, считает Джером Пауэлл

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС, центробанк) Джером Пауэлл в среду заявил, что сначала уровень инфляции должен превысить целевой показатель в 2% и удерживаться на этой планке, прежде чем финрегулятор рассмотрит возможность повышения базовой процентной ставки. Он отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководства финансового регулятора).

"До повышения ставки я бы хотел видеть устойчивой инфляцию, и это важно, - отметил он. - Значительное увеличение инфляции также должно носить устойчивый характер прежде повышения ставки. Все это необходимо для решения проблем с инфляцией. Это моя точка зрения".

В среду ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%, как и ожидал рынок.

Теги
СШАПауэлл, Джером
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