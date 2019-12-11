Правительство подведет итоги исполнения бюджета за девять месяцев

По данным Минфина, профицит федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года составил 3,8% ВВП, или 2,986 трлн рублей. Доходы бюджета за отчетный период составили 15,034 трлн рублей, из них нефтегазовые - 6,008 трлн рублей, ненефтегазовые - 9,026 трлн. Расходы за тот же период составили 12,048 трлн рублей.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется на очередное заседание в четверг, 12 декабря. На повестке дня 14 вопросов, главными из которых станет обсуждение исполнения федерального бюджета за девять месяцев и выполнения федеральных целевых программ (ФЦП).

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

Традиционно самыми большими статьями расходов стали социальная политика - 3,6 трлн рублей, национальная оборона - 2,086 трлн рублей, национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1,340 трлн рублей.

Согласно принятым поправкам в закон о бюджете РФ, профицит по итогам 2019 года ожидается на уровне 1,4% ВВП вместо прежней оценки на уровне 1,7% ВВП. Глава правительства Дмитрий Медведев ранее заявил, что профицит федерального бюджета по итогам года может составить 1,8% ВВП.

К заседанию правительства Минэкономразвития представило доклад о реализации 19 федеральных целевых программ, включенных в открытую часть федерального бюджета на 2019 год. Кассовое исполнение расходов по этим статьям за девять месяцев 2019 года составило 164,64 млрд рублей. В эту сумму не входят расходы по ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" , а также по программам, интегрированным в пилотные государственные программы Российской Федерации, и бюджетные ассигнования, направленные на обеспечение завершения расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года по ФЦП "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации".

По направлению "капитальные вложения" фактически профинансировано 88,79 млрд рублей, по направлению "НИОКР" - 53,44 млрд рублей, по направлению "прочие нужды" - 22,41 млрд рублей. В части объектов федеральной адресной инвестиционной программы кассовое исполнение расходов федерального бюджета (с учетом гособоронзаказа) составило за 9 месяцев 2019 года 39,5%.

Законодательные изменения

Помимо этого министры обсудят ряд законодательных изменений. В частности, одной из тем станет совершенствование правового регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Документ устанавливает основные критерии аттестации, требования к их образованию и стажу работы. Предлагаемые законопроектом изменения направлены на повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, упорядочение деятельности указанных специалистов, обеспечение безопасности туристов при прохождении туристских маршрутов повышенной опасности, создание прозрачного и контролируемого рынка экскурсионных услуг, формирование позитивного имиджа Российской Федерации как страны, благоприятной и безопасной для туризма и отдыха.

Еще один законопроект, вынесенный на обсуждение, касается внесения изменения в Водный кодекс, что предусматривает снятие запрета по хранению агрохимикатов на территориях портов за пределами границ прибрежных защитных полос. Эта норма будет способствовать развитию портовой инфраструктуры на территории России, переориентации грузопотоков из морских портов сопредельных государств, наращиванию российского экспорта и строительству новых терминалов по перевалке агрохимикатов.

Также кабмин обсудит идею утверждения отдельного перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в отношении освобождаемых заключенных, страдающих этими болезнями. Законопроект предлагает наделить правительство полномочиями по определению перечня передаваемой информации, порядка ее передачи, а также обмена информацией в случае неприбытия осужденного к избранному им месту жительства.

Финансирование проектов

На заседании правительства будут приняты решения о распределении иных межбюджетных трансфертов бюджету Вологодской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Деньги будут направлены на строительство мостового перехода через реку Шексна в размере 154,8 млн рублей. Помимо этого предполагается выделить бюджету Самарской области 12,4 млрд рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Также будет перераспределена часть средств на другие дорожные проекты.

Министры обсудят изменения распределения субсидий бюджетам регионов на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". В частности, Минстрою в части мероприятий по строительству, реконструкции очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства предлагается уменьшить субсидии в 2019 году в объеме 2,6 млрд рублей с перераспределением средств субсидий из федерального бюджета на 2020-2022 годы, в том числе с увеличением финансирования на 1 млрд рублей в 2020 году, на 1 млрд рублей в 2021 году, на 602 млн рублей в 2022 году.

Также будут распределены субвенции бюджету города Байконур на обеспечение отдельных категорий граждан рецептурными лекарствами и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Еще 32 млрд рублей кабмин выделит регионам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.

В завершение заседания будет принято решение о внесении в 2020 году добровольного взноса Российской Федерации в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств на финансирование совместных мероприятий и проектов в гуманитарной сфере в 2020 году в размере до 322 млн рублей (на уровне 2019 года).