Эксперты: Центробанк с большей вероятностью снизит ключевую ставку

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Центробанк с большей вероятностью примет решение о снижении ключевой ставки на опорном заседании в пятницу, 13 декабря, полагает большинство экспертов, опрошенных ТАСС. Об этом говорит замедление инфляции, однако причин, по которым ЦБ может сделать паузу на ближайшем заседании, тоже не мало, добавляют специалисты.

Текущий год стал периодом активного смягчения денежно-кредитной политики не только российским ЦБ, но и мировыми регуляторами. Так, с начала года Банк России понизил ключевую ставку четыре раза подряд. Помимо прочего, на предыдущем заседании ЦБР принял решительный шаг и впервые с декабря 2017 снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (0,5 п.п.), до 6,5%. Причиной тому послужило более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции.

Если раньше участники рынка зачастую единогласно сходились в прогнозах предстоящего решения российского регулятора, то сейчас, перед финальным заседанием в 2019 году, их прогнозы значительно расходятся. Из 20 опрошенных ТАСС экспертов, 11 склоняются к снижению ключевой ставки, двое из них ожидают снижения стразу на 50 базисных пунктов. Остальные придерживаются мнения, что после "широкого шага" на заседании в октябре, ЦБ примет решение взять паузу.

Как отметил инвестиционный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, влияние на неопределенные ожидания рынка с одной стороны оказала неоднозначная риторика чиновников ЦБ и монетарные риски предстоящего расходования Фонда национального благосостояния, а с другой - замедление инфляции, инфляционных ожиданий, укрепление рубля и некоторая стабилизация глобальной экономики.

Причины снижения ставки

В пользу решения о снижении ставки на 25 б.п. на ближайшем заседании ЦБ главным образом говорит низкая инфляция, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка Русский Стандарт Максим Тимошенко. Такого мнения придерживается и главный экономист ING Дмитрий Долгин. "В ноябре, несмотря на ускорение расходов бюджета, рост ИПЦ (индекс потребительских цен) замедлился до 3,5% год к году, что ниже наших ожиданий, а по итогам года он может приблизиться к нижней границе ориентира ЦБ в 3,2-3,7% год к году", - пояснил эксперт.

То, что динамика инфляции указывает на необходимость снижения ключевой ставки, которая "даже при самых консервативных предпосылках на конец года едва ли окажется выше нижней границы прогнозируемого интервала Банка России в 3,2% год к году", считает и аналитик Росбанка Анна Заигрина. В РФПИ в свою очередь ожидают дальнейшего снижения инфляции до 2,5-2,6% в первой половине 2020 года с возвратом до 3,3-3,5% к концу 2020 года.

В свою очередь "слабая динамика потребительского спроса на фоне медленного роста ВВП пока не способствует ускорению роста цен, а снижение волатильности рубля и относительно спокойная ситуация на глобальных рынках - это тоже аргументы в пользу замедления инфляции", сказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин.

Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов считает, что на решение снизить ставку также повлияет и снижение инфляционных ожиданий населения, которые в ноябре опустились до минимума Инфляционные ожидания населения снизились до минимума с апреля 2018 года - 8,3%. Кроме того, внутренний спрос, несмотря на некоторое улучшение в ноябре, в целом, остается слабым, добавил он.

Экономист "Ренессанс Капитала" Софья Донец отметила, что после октябрьского решения ЦБ повторял в коммуникации, что запас для смягчения еще остается, хотя, очевидно, небольшой, так как ставка уже находится в нейтральном диапазоне.

Причины сохранения ставки

Согласно мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, опасения рынков за срыв сближения торговых позиций США и Китая и возможная активизация геополитических рисков в зависимости от итогов диалога с Украиной выступают против перспективы смягчения ставки.

Более того, на решения российского регулятора важное значение традиционно оказывает политика ФРС, чье решение о сохранении ставки, соответствующее ожиданиям рынка, также заставит Банк России взять паузу, добавил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко. То, что снижению ставки ЦБ не мешает ничего, кроме консерватизма ФРС считают и в Райффайзенбанке.

В свою очередь аналитик "Газпромбанк - Управление активами" Дмитрий Турмышев полагает, что замедление инфляции, которое наталкивает рынок на мысли о предстоящем снижении ставки ЦБ, будет иметь единовременный характер.

"Замедление инфляции существенно ниже таргета ЦБ в начале 2020 года будет иметь единовременный характер на фоне ценового шока 2019 года, связанного с повышением НДС. Поэтому по мере уменьшения этого эффекта инфляция будет естественным образом восстанавливаться", - пояснил эксперт.

Также снижение ставки делает менее привлекательными вложения в российские долговые бумаги, что может привести к фиксации прибыли и выходу из них инвесторов, что может оказать давление на рубль. Также снижение усилит давление на российские банки, которые уже ощущают падение маржи из-за предыдущих снижений, добавил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков также отметил, что с октября прослеживается "догоняющее исполнение федерального бюджета по расходам, что будет поддерживать спрос, а также ускорение "спросовой" компоненты инфляции". Оба эти фактора, по его мнению, являются сильными аргументами в пользу того, чтобы собрать немного больше данных и подождать со снижением до начала февраля.

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Русский Стандарт - 6,25%

РФПИ - 6,25%

Citi - 6,25%

Ing Bank - 6,25%

Сбербанк CIB - 6%

Альфа-Капитал - 6,25%

Открытие Брокер - 6,25%

ВТБ Капитал - 6,5%.

Газпромбанк - Управление активами - 6,5%

БКС Премьер - 6,25-6,5%

BCS Global Markets - 6,5%

Ренессанс Капитала - 6,25%

Велес Капитал - 6,5%.