"Известия": штрафы для бизнеса в области госконтроля могут вырасти в десятки раз

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут вырасти в десятки раз в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на текст проекта.

По данным издания, в новой редакции КоАП все нарушения бизнеса, связанные с проверками, собраны в одну главу "Административные правонарушения в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". В пресс-службе Минюста "Известиям" сообщили, что работа по подготовке проекта по вопросу наказаний в области государственного контроля, "на данный момент не завершена".

Как указывает газета, за невыполнение или ненадлежащее выполнение законного предписания контролирующего органа в установленные сроки обновленный КоАП предусматривает увеличение штрафа для физических лиц с 300-500 рублей до 5-7 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей предлагает установить его на уровне 25-40 тыс. рублей (в предыдущей редакции КоАП штрафы для ИП не были установлены), должностные лица будут выплачивать штрафы за нарушения в размере 50-70 тыс. рублей (ранее сумма составляла 1-2 тыс. рублей). Наконец, для юридических лиц штрафы могут вырасти с 10-20 тыс. рублей до 200-500 тыс. рублей (хотя в отдельных случаях и ранее штраф мог достигать 500 тыс. рублей, к примеру, за игнорирование указаний ФТС и ФАС).

Также в новой редакции КоАП устанавливаются штрафы за повторное невыполнение предписания контролирующего органа. Для физических лиц эта сумма составит 20-40 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - 50-70 тыс., для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 100-150 тыс. рублей либо дисквалификация на срок от одного до трех лет, юридические лица будут выплачивать штраф в размере от 1 до 2 млн рублей.

Кроме того, в проекте повышаются штрафы и за другие нарушения. Как сообщает издание, за непредоставление сведений контролирующим органам - до 20 тыс. рублей для юрлиц (в действующей редакции - до 5 тыс.), за неповиновение законному распоряжению или требованию проверяющего - до 10 тыс. для должностных лиц и до 30 тыс. для компаний. Также разрабатываются и новые санкции, к примеру, предложено ввести отдельные наказания для водителей за неповиновение инспектору Ространснадзора (до 50 тыс. рублей) или для должностных лиц за неповиновение требованиям инспектора Счетной палаты или воспрепятствование проверке (до 15 тыс. рублей). Кроме того, в документе отдельно прописан штраф до одной двадцать пятой выручки компании (но не менее 100 тыс. рублей) за невыполнение оператором связи предписания Роскомнадзора, если они касаются безопасности единой сети электросвязи России.

При этом новая редакция КоАП предусматривает и смягчение некоторых санкций, например, за нарушение требований к ведению образовательной деятельности предполагается снижение штрафа до максимум 100 тыс. рублей для юрлиц (в действующей редакции - до 200 тыс.). Также предполагается повышение ответственности для самих проверяющих за несоблюдение законодательства - до 5-7 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас 3-5 тыс.), за грубое или повторное нарушение - 50-70 тыс. (сейчас - 5-10 тыс.) или до года дисквалификации.

Позиция бизнеса

Президент бизнес-объединения "Деловая Россия" Алексей Репик отметил, что подобные нововведения будут оказывать дополнительное давление на бизнес. "Пока не отменят все устаревшие, неадекватные и противоречащие друг другу требования, повышение штрафов будет дополнительным административным давлением", - сообщил он "Известиям".

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин отметил изданию, что представители палаты также участвуют в процессе рассмотрения нового КоАП, но "на сегодняшний день нет итоговой договоренности". По его словам, решения о штрафах для бизнеса при рассмотрении новой редакции документа "даже не рассматривались". Катырин добавил, что работа в этой области в любом случае зависит от принятия нового пакета законов о "регуляторной гильотине".

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".