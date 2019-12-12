Бюджет Сахалинской области на 2019 год вырос почти на 3 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг на очередном заседании приняли во втором окончательном чтении поправки в проект бюджета региона на этот год, предусматривающие увеличение доходной части более чем на 2,9 млрд рублей.

"Все депутаты проголосовали единогласно. Проект закона о бюджете Сахалинской области на 2019 год с поправками принят во втором чтении", - огласил в зале заседания итоги голосования председатель парламента Андрей Хапочкин.

Дополнительные средства получены за счет поступлений по налогу на прибыль организаций, а также других налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, за счет переноса сроков строительства некоторых объектов и экономии при проведении конкурсных процедур увеличивается финансирование нескольких региональных государственных программ. Теперь благодаря дополнительным доходам увеличиваются расходы по разделам "ЖКХ", "Образование", "Физическая культура и спорт", "Межбюджетные трансферты общего характера". Основная часть дополнительных доходов пойдет на сокращение бюджетного дефицита.

С учетом изменений объем доходов сахалинского бюджета на 2019 год составил 180,1 млрд рублей, расходов - 185,7 млрд. Дефицит будет погашен на остатки средств на счетах. Предполагается, что в этом году бюджет будет исполнен на 98 процентов.

Доходная часть бюджета региона на 2020 год запланирована в размере 162,7 млрд рублей, расходная - 166,3 млрд. В доходной части основная доля приходится на нефтегазовый сектор - поступления составят 106 млрд рублей. Основными источниками финансирования дефицита станут остатки средств на счетах.

Бюджет на 2021 и 2022 годы будет бездефицитным, доходы и расходы составят по 139 млрд рублей и более 126,4 млрд рублей соответственно. Проект бюджета на трехлетний период принят депутатами в первом чтении на прошлой неделе.