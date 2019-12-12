Бюджет Сахалинской области на 2020 год приняли с дефицитом в 3,6 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы на заседании в четверг приняли во втором, окончательном, чтении проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Дефицит бюджета на следующий год составит 3,6 млрд рублей.

"Проект бюджета Сахалинской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов одобрен депутатами во втором чтении. Закон принят", - огласил в зале итоги голосования председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин.

Доходная часть бюджета региона на 2020 год запланирована в размере 162,7 млрд рублей, расходная - 166,3 млрд. В доходной части основная доля приходится на нефтегазовый сектор - поступления составят 106 млрд рублей. Основными источниками финансирования дефицита станут остатки средств на счетах. Бюджет на 2021 и 2022 годы будет бездефицитным, доходы и расходы составят по 139 млрд рублей и более 126,4 млрд рублей соответственно.

В 2020 году бюджет региона останется социально направленным. На расходы, связанные с социальной сферой, планируется направить 94 млрд рублей, или 57% всех расходов бюджета. На соцзащиту планируется выделить 30,6 млрд рублей. Это позволит обеспечить более 200 мер поддержки для порядка 180 тыс. человек.

На образование выделено 28,6 млрд рублей. Эти средства будут направлены на оплату труда педагогов и учебные расходы в 170 детских садах и 158 школах, а также на капитальный ремонт и благоустройство территорий детских садов и школ. Также будут проведены региональный чемпионат по стандартам WorldSkills Russia и чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Третьим пунктом по количеству расходуемых бюджетных средств станет здравоохранение, на него определено 24 млрд рублей. В 2020 году увеличатся расходы на лекарственное обеспечение региональных льготников, на капитальный ремонт и закупку оборудования для государственных учреждений здравоохранения.